Набиуллина назвала преимущества цифрового рубля

Глава ЦБ Набиуллина: будут более привлекательные тарифы на переводы с цифровым рублем

У ЦБ нет задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, сказала в интервью РБК глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Среди достоинств новой формы денег она назвала возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет. Кроме того, будут более привлекательные тарифы на переводы, по крайней мере в сравнении с Системой быстрых платежей (СБП), подчеркнула Набиуллина.

Нынешний уровень технологии позволяет снизить трансакционные издержки, кроме того, не будет монопольного установления тарифов, что скажется на расценках. В рамках платформы цифрового рубля также планируется дать возможность пользователям совершать платежи офлайн там, где нет интернета.

Предполагается, что цифровой рубль будет в форме уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке. Он станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.

Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года. Такой срок был обозначен Минфином в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал цифровой рубль полетом в космос нашего времени.