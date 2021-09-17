Россиянам ограничат выдачу кредитов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстро перейти к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд. Регулятор утвердит эти меры сразу же, получив необходимые полномочия, сообщает РБК.

Глава ЦБ рассказала, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ. Однако его пока не приняли из-за разногласий с правительством. «Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее», — подчеркнула она.

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Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам при первой возможности. «Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры», — добавила она.

Законопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму весной 2021 года. Если его примут, ЦБ сможет запрещать банкам и микрофинансовым компаниям выдавать некоторые виды ссуд сверх установленной нормы.

Предельную долю выдач кредитов «с ограничениями» и виды таких ссуд должен определять совет директоров Центробанка. Предполагалось, что законопроект вступит в силу 1 января 2022 года, однако он еще не прошел ни одного чтения в парламенте.

В том же интервью Набиуллина предсказала россиянам возвращение ставок по вкладам в положительную зону, при котором их объем превысит размер инфляции. По ее словам, на данный момент на рынке замедляется тенденция на переток средств со вкладов в другие инструменты.