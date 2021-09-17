В Госдуме пообещали скорое ограничение выдачи кредитов

Законопроект об ограничении выдачи кредитов в России Госдума может принять во втором и третьем, окончательном чтении уже этой осенью. О такой перспективе объявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

По его словам, изменение позволит Центробанку применять меры, чтобы «злоумышленники в финансовой среде» действовали ответственно. Выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», депутат уточнил, что под злоумышленниками имеет в виду в том числе банкиров.

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Документ внесен в Госдуму в марте этого года. Его инициатором выступил сам Аксаков и первый зампред комитета по финрынку Игорь Дивинский. Предполагается, что закон позволит регулятору справиться с ростом необеспеченного кредитования.

Ранее в рамках той же политики Центробанк анонсировал повышение с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях.

Ужесточение коснется займов с большой полной стоимостью кредита, а также тех, что предоставляются гражданам с высокой долговой нагрузкой. В апреле регулятор уже изменял параметры, однако скорость роста кредитования только выросла.

В сегодняшнем интервью председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что текущая ситуация требует уже незамедлительного перехода к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд. Вместе с тем она выразила сожаление, что инициатива не находит однозначной поддержки в правительстве.

Ранее аналитическая компания Frank RG подсчитала, что в августе россияне набрали рекордный объем потребительских кредитов. По сравнению с июлем количество новых договоров увеличилось на 7,5 процента. Всего банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными на сумму 646,7 миллиарда рублей.