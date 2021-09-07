Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

Россияне набрали в августе рекордный объем потребкредитов, банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными на сумму 646,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Frank RG, передает РБК.

По сравнению с июлем количество новых договоров увеличилось на 7,5 процента, а объем одобренных ссуд — на 6,9. При этом средний размер потребкредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тысячи рублей. Спрос на кредиты наличными объясняется ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов населения, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Некоторые банки заявляют номинально низкие ставки, но повышают маржинальность посредством комиссий, отмечает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. В целом в августе банки выдали россиянам ссуды на 1,22 триллиона рублей (плюс 4,6 процента к июню).

Ранее сообщалось, что около 85 процентов россиян когда-либо в своей жизни брали кредит. При этом порядка 15 процентов населения страны никогда не оформляли займы. Эксперты отмечают, что не берут ссуды сельские жители, а также малоимущие, которые не смогут выплатить долг.