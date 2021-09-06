Раскрыта доля никогда не бравших кредит россиян

Около 15 процентов россиян никогда не брали кредиты. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, 85 процентов экономически активного населения в России имели или имеют действующие кредиты. Он подчеркнул, что на этой отметке данный показатель зафиксировался приблизительно в 2015 году и с тех пор эта доля остается примерно одинаковой.

Ранее президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев рассказал, что в начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки в 955 миллиардов рублей, а уже в следующем году может превысить один триллион. Он пояснил, что, несмотря на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги даже снизились и составили 4,2 процента в общем портфеле. Наибольший объем невыплат — около 60 процентов — находится в сегменте потребительского кредитования.

