Россияне задолжали банкам рекордное количество денег

В начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки в 955 миллиардов рублей, а уже в следующем году может превысить один триллион. Об этом заявил президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, его слова приводят «Известия».

Он пояснил, что, несмотря на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги даже снизились и составили 4,2 процента в общем портфеле. Наибольший объем невыплат — около 60 процентов, находится в сегменте потребительского кредитования.

Материалы по теме Важные решения. Какие вопросы будут обсуждаться в рамках деловой программы ВЭФ-2021 Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному обязательству», — добавил Мехтиев.

Ситуация находится на контроле у Центробанка, последние исследования показали, что в среднесрочной перспективе возможен рост проблемных задолженностей. Эксперты полагают, что негативный сценарий в виде массовых дефолтов возможен в том случае, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у населения резко ухудшится платежеспособность.

ЦБ подсчитал, что рост потребительских кредитов усилился во втором квартале 2021 года и составил 5,9 процента против 3,7 в первом. Аналитики связывают это со всплеском потребительской активности россиян на фоне улучшения экономической ситуации.

Ранее стало известно, что число потребительских кредитов с трехмесячной и более просрочкой достигло 25 процентов — это максимальный показатель в России за шесть лет. Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты заявили об ожиданиях дальнейшего роста «плохих» кредитов.

