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Просрочка по кредитам обновила максимум за шесть лет

«Известия»: число просроченных потребительских кредитов установило максимум за шесть лет
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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Число потребительских кредитов с трехмесячной и более просрочкой достигло 25 процентов — это максимальный показатель в России за шесть лет. Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишут «Известия». Эксперты ожидают дальнейший рост «плохих» кредитов.

В июне поздняя просрочка по кредитам достигла 25 процентов, в июле — 24,7 процента. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2015 года — 23,5 процента. Уровень просрочек в других сегментах гораздо ниже: кредитные карты — 7,4 процента, автозаймы — 6,5 процента, ипотеки — 1,3 процента. Низкий показатель связан с тем, что при выдаче этих продуктов банки строже подбирают клиентов. Кредитный рейтинг должника по потребительскому кредиту составляет 624 балла, по остальным продуктам — от 656 до 711 баллов.

В «Сбере» сообщили, что общий вес кредитных долгов находится в пределе ожиданий. В ВТБ, Росбанке, «Хоум Кредите», ПСБ и Райффайзенбанке заявили, что не зафиксировали увеличения неплатежей. В Центробанке (ЦБ) отметили рост кредитного портфеля необеспеченных займов — с 8,8 до 17,8 процента за год. По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года банки выдали кредитов на 10,6 триллиона рублей — на полтора триллиона больше, чем год назад.

Просрочка кредитов продолжится, особенно в регионах, и может достигнуть 30 процентов в ближайшие полгода считает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Без роста доходов населения долговая нагрузка продолжится расти, объясняет директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

В конце июля в ВТБ сообщили о желании ЦБ ужесточить требования по предоставлению необеспеченных займов. Рассматриваются два варианта повышения надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам — либо увеличение по всем категориям ссуд, независимо от показателя долговой нагрузки (ПДН), либо только для кредитов с высоким ПДН.

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