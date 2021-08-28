Половина россиян усомнились в возможности погасить кредит

Половина россиян, опрошенных финансовым маркетплейсом «Юником24», усомнились в своей возможности погасить кредит. Выдержки из исследования приводит ТАСС.

«На сегодня лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит кредит без выхода на просрочку; 30 процентов высказали сомнение, что сделать им это будет легко в случае возникновения сложных ситуаций, однако они приложат усилия не допустить дефолта», — говорится в исследовании.

20 процентов опрошенных не смогли точно определить уровень собственной платежеспособности и спрогнозировать вероятность погашения полученного кредита.

30 процентов респондентов рассказали, что имеют накопленные сбережения. 70 процентов не имеют накоплений, которые могли бы покрыть их регулярные расходы. 10 процентов имеющих сбережения способны прожить на них более года, 50 процентов — в течение 1-2 месяцев, 35 процентов — 2-6 месяцев.