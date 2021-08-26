Греф призвал сохранить ипотеку для семей с детьми

Глава Сбера Греф заявил, что ипотека для семей с детьми дала «большой позитив» в 2021 году

Глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в стране необходимо сохранить ипотеку для семей с детьми.

По его словам, такая мера в нынешнем году дала «большой позитив». «По состоянию на середину августа мы выдали больше, чем за соответствующий период прошлого года как раз семьям с детьми», — сказал Греф.

Как считает глава Сбера, этот инструмент необходим, и призвал «продолжать дальше». «И в 2022 году, если цены стабилизируются, я ожидаю, что будет очень большой спрос. Мы выдали более двадцати тысяч ипотечных кредитов на цели как раз приобретения жилья семьям с детьми», — заявил он.

Ранее Греф предсказал, что цены на жилье стабилизируются в ближайшее время. Также он отметил, что ситуация в России абсолютно рыночная, поскольку снижение спроса привело к снижению цен. В последние два года количество вводимой в эксплуатацию недвижимости упало, однако строительные компании адаптировались к ситуации.

25 августа российское правительство продлило до 31 декабря 2023 года льготную программу «Семейная ипотека», позволяющую получать кредиты на покупку жилья или строительство индивидуального дома по сниженной ставке — до 6 процентов годовых. Программа продлена по поручению президента Владимира Путина.