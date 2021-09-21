Назван признак мошенника на сайте частных объявлений

Глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал в интервью радио Sputnik, как распознать мошенника на сайте частных объявлений.

По его словам, существует несколько признаков, позволяющих определить афериста, желающего обмануть покупателя. В первую очередь необходимо обратить внимание на способ оплаты товара или его доставки. В частности, стоит насторожиться, если продавец предлагает не стандартный для данного сайта расчет по сделке. Например, злоумышленник может предложить заплатить другим способом или с помощью стороннего сервиса, чтобы сэкономить 5-10 процентов. В таком случае нужно сразу же отказываться от сделки, предупреждает специалист.

Кроме того, при переходе по внешним ссылкам необходимо проявлять особую осторожность. Сизов подчеркнул, что нужно строго следить за адресом, с которого пришло письмо и проверять правильность ссылки. Установка и обновление актуального антивирусного программного обеспечения на гаджетах поможет заблокировать потенциально вредоносные программы, добавил эксперт.

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