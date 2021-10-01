Полиция рассказала россиянам о различиях между мошенниками и волонтерами

МВД России предупредило россиян о мошенничестве во время переписи населения

В МВД России рассказали россиянам, как не стать жертвой мошенников, которые активизируются во время предстоящей переписи населения. Предупреждение опубликовано на официальном портале ведомства.

В сообщении говорится, что отличить волонтеров от мошенников можно будет по жилетам, шарфам и сумкам с символикой Всероссийской переписи населения. Кроме того, переписчики должны представиться и показать свое удостоверение.

Те, кто предлагает пройти опрос на улице, по телефону или СМС, — мошенники, уточнили в полиции.

Также россиянам напомнили, что во время переписи от них не потребуют оплату и конфиденциальные данные.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая схема обмана с использованием наличных денег. Злоумышленники могут приходить в квартиры граждан и предлагать обменять старые банкноты на якобы новые. Мошенники используют заявление Центробанка о грядущем изменении дизайна бумажных денег в качестве причины для того, чтобы вводить граждан преклонного возраста в заблуждение.

В ЦБ напомнили, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно. При этом никаких обменных пунктов и акций организовано не будет.