В Петербурге двух росгвардейцев признали виновными в мошенничестве

В Санкт-Петербурге суд приговорили двух сотрудников Росгвардии Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева к шести и четырем годам колонии, признав виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Бойков и Лаврентьев вымогали взятки у россиян, угрожая в противном случае отвезти жертву на медосвидетельствование, которое «обязательно покажет опьянение». Общая сумма взяток превысила 200 тысяч рублей. У одного человека полицейские могли потребовать как пять, так и 140 тысяч рублей.

В служебной машине сотрудников ведомства были обнаружены два свертка с метамфетамином.

Суд оправдал росгвардейцев по статье о хранении наркотиков и по трем эпизодам превышения должностных полномочий, а также переквалифицировал обвинение в вымогательстве на мошенничество. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.