В Подмосковье нашли тела полицейского и его знакомой

Тела полицейского и его знакомой найдены в квартире в подмосковном Красногорске

В одной из квартир подмосковного Красногорска обнаружены тела полицейского и его знакомой. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе осмотра места обнаружения тел эксперты-криминалисты не нашли следов борьбы или видимых телесных повреждений у погибших. При этом было найдены свертки с веществом белого цвета. По одной из версий, погибшие скончались от передозировки наркотиками. Точную причину установит судмедэкспертиза. Полицейский служил в столичной патрульно-постовой службе.

Тревогу забило начальство полицейского, после того как он не явился на очередные занятия по переподготовке.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), следователями опрошена хозяйка квартиры, где были найдены тела, истребована характеризующая документация на погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

28 июля сообщалось, что в подмосковных Химках сотрудника полиции убили во время конфликта в баре.