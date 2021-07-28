Российского полицейского убили во время конфликта в баре

В Химках сотрудника полиции убили во время конфликта в баре. Об этом сообщает MK.RU.

38-летний сотрудник дежурной части Левобережного отдела полиции управления МВД России по городскому округу Химки Алексей Новиков ночью в свободное от службы время вместе с супругой отмечал в пивном ресторане на улице Пожарского день рождения знакомого. Полицейский был частым гостем заведения.

Владел баром 31-летний житель Москвы. Вместе с братом он занялся ресторанным бизнесом около года назад.

Как сообщил изданию родственник подозреваемого, в ту ночь полицейский вместе с супругой вели себя неадекватно, и окружающие делали им замечания. В какой-то момент опрокинулся стол с дорогой посудой. После этого страж порядка вышел из бара, хозяин заведения последовал за ним. На улице он толкнул полицейского — тот упал и ударился головой об асфальт.

Некоторое время пострадавший был в сознании, однако позже ему стало плохо. Мужчину экстренно госпитализировали, и через несколько часов он скончался в больнице. У него осталось двое детей.

В органах внутренних дел Новиков проработал почти девять лет, из них почти четыре года — в дежурной части.

Владелец бара задержан, сейчас его допрашивают следователи. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам брата задержанного, он раскаивается и приносит извинения семье погибшего. Он не преследовал цели убивать, всего лишь пытаясь приструнить и успокоить гостя.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).