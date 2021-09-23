В Госдуме предложили ввести новую уголовную ответственность для наркоманов

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за уклонение от лечения наркомании

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроекты, которые предполагают введение административной и уголовной ответственности за уклонение от лечения наркомании, а также за склонение к употреблению наркотических средств. Об этом сообщает URA.RU.

Авторы данной инициативы считают, что одной из причин устойчивости наркотизма является наличие практик склонения потребителями наркотиков других лиц в совместное потребление. Они считают, что необходимо добавить новый квалифицирующий признак «из корыстных целей» по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Помимо этого было предложено лишать свободы на срок до одного года тех, отказывается проходить лечение наркозависимости и реабилитацию. Также предлагается ужесточить наказание за незаконное приобретение, хранение и переработку наркотических веществ.

Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники службы безопасности МВД после анонимного сообщения обнаружили и изъяли наркотики, спрятанные в потолке одного из кабинетов отдела полиции. Предполагается, что причина появления запрещенных средств кроется в конфликте, произошедшем между сотрудниками полиции, которые сидели в этом кабинете, с начальством — их вынуждали уволиться, а они не хотели.