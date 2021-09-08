Биохакера Сергея Фаге задержали с наркотиками в российском аэропорту

Основателя сервиса Ostrovok.ru, биохакера Сергея Фаге задержали в подмосковном аэропорту Домодедово за контрабанду наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Домодедовской таможни уточнили, что гражданин Украины, прибывший из Швейцарии, был задержан 26 августа. Он шел через «зеленый коридор», однако его досмотрели и обнаружили пропитанную ЛСД бумагу и капсулу с амфетамином.

Фаге заключили под стражу на 30 суток.

В 2017 году вышел перевод колонки Сергея Фаге, обосновавшегося в Кремниевой долине: «Мне 32 года, и я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг». В ней бизнесмен рассказывает о том, как изучение показателей своего организма и контроль над ними помогают ему стать здоровее и счастливее. А также о цели: жить как минимум до 120 лет.