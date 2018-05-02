Вколовший себе самодельную вакцину биохакер пошел отдыхать и умер

Генеральный директор компании Ascendance Biomedical Аарон Трейвик (Aaron Traywick), призывавший людей испытывать новые препараты на себе в обход фармацевтических исследований, найден мертвым. Информацию об этом подтвердили в полиции, сообщает VICE News.

Тело 28-летнего Трейвика было обнаружено утром 29 апреля в спа-салоне в Вашингтоне. Оно находилось в резервуаре для флотационной терапии — это метод релаксации, включающий в себя погружение в небольшой закрытый бассейн с соленой водой, которая поддерживает тело на плаву, создавая ощущение невесомости.

Полиция расследует этот инцидент, но пока ничто не указывает на то, что смерть предпринимателя имела насильственный характер.

Трейвик приобрел большую популярность после того, как в феврале этого года, находясь на конференции по биохакингу в Остине в Техасе, публично спустил штаны и сделал себе инъекцию самодельной вакцины против герпеса. Введенный им препарат до этого тестировался только на мышах и разрабатывался без участия профессиональных ученых, а концентрация действующего вещества в вакцине, по утверждению Трейвика, была «безумной». Подобными акциями компания, которую возглавлял биохакер, пытается популяризировать свои препараты в обход официального подтверждения эффективности лекарств.