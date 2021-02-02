Биохакер раскрыл советы для долгой жизни и удивил зрителей

Гость британского утреннего телешоу This Morning, бизнесмен и биохакер Дэйв Эспри (Dave Asprey) раскрыл свои советы для долгой жизни. Однако, как сообщает The Sun, своими рекомендациями он удивил большинство зрителей, посчитавших их некорректными.

Мужчина пояснил, что определенную ценность для долгой жизни представляют процедуры со стволовыми клетками и криотерапия. При этом Эспри подчеркнул, что потенциальным долгожителям куда более важно пропускать завтраки и первый раз есть уже ближе к обеду, но на час раньше обычного второго приема пищи.

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«Пропускать завтрак крайне важно. Научившись этому простому трюку, являющимся частью интервального голодания, вы почувствуете больше энергии в подобные дни и начнете терять вес. И в целом ваше самочувствие улучшится», — заверил он. По словам гостя, это будет не страданием для организма, а пользой.

Бизнесмен образно описал процедуру голодания утром как «время, пока организм восстанавливает себя всего того, чтобы переваривать пищу». Однако многие зрители посчитали эти рекомендации опасными для здоровья.

«Пожалуйста, прекратите продвигать голодание как что-то хорошее. Нужно есть меньшими порциями и более полезную еду», — заметил один из юзеров. Другой пользователь подчеркнул, что подобный отказ от завтрака на регулярной основе — это «совершенно вредно для огромного числа людей» и возмутился, что такого гостя пригласили на телешоу. Были и те, кто напомнил о том, как раньше множество специалистов уверяли об обратном — что завтрак очень важен для правильного начала дня.

В январе 2020 года с критикой завтраков выступил американский телеврач Мехмет Оз (Mehmet Oz). Он пояснил, что этот прием пищи вовсе не так необходим, как принято считать. Специалист порекомендовал подождать некоторое время, чтобы начать испытывать чувство голода.

Дэйв Эспри — 47-летний американский предприниматель и писатель. После многих лет работы в IT-компаниях мужчина решил найти способ поправить здоровье и уверяет, что ему помогла поездка в Тибет. Вскоре после этого он основал собственную компанию и начал продавать продукцию для улучшения здоровья, а также написал несколько книг о питании и общем улучшении самочувствия. Эспри утверждает, что благодаря своим методам сможет дожить до 180 лет.