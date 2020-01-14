Телеврач посоветовал отказаться от завтраков ради здоровья

Американский телеврач Мехмет Оз (Mehmet Oz) посоветовал отказаться от завтраков ради сохранения здоровья. В интервью TMZ он отметил, что этот прием пищи вовсе не так необходим, как принято считать.

По его словам, рекомендуется подождать некоторое время, прежде чем человек станет голодным. Ведущий медицинской передачи «Шоу доктора Оза» (The Dr. Oz Show) подчеркнул, что важность завтрака — это «рекламный ход» и что «эта догма исходила из рекламы, а не из правды о здоровье».

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«Отмените завтрак. Лучше бранч каждый день», — сказал он, имея в виду прием пищи ближе к полудню. По словам специалиста, многие люди зависимы от еды, а их голод утром после пробуждения — мнимый. Оз уверен, что в большинстве случаев это вызвано тем, что ближе к ночи человек съедает что-то с большим содержанием углеводов, вроде картофельных чипсов. Это приводит к лишь большему голоду на следующий день, заверил врач.

В последние годы благодаря соцсетям и блогерам люди все чаще рассказывают о различных диетах и методах питания, отличных от стандартных. Часть из них касается отказа от определенных продуктов, другие связаны с ограничением времени для приема пищи, в том числе о завтраке в более позднее время, а ужине — в более ранее. Со временем о подобных экспериментах стали сообщать и известные сотрудники СМИ и IT-компаний.

Так, телеведущая Первого канала Екатерина Андреева в июле рассказала, что голодает по 16 часов в день — ест в 19 часов, а завтракает в 11 часов утра. Такой период воздержания от пищи она считает полезным для организма. В июне создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что попробовал голодать шесть дней после успешного введения ограничений в пище. По его словам, самочувствие от этого не ухудшилось.

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