Перешедшую на мясо веганку разоблачили

Австралийская блогерша-веганка под псевдонимом Freelee обвинила во лжи свою коллегу Элис Паркер (Alyse Parker), которая ранее уверяла, что в течение месяца питалась мясом. На разоблачение обратило внимание интернет-издания News.com.au.

Паркер утверждала, она была веганом на протяжении пяти лет, но затем решила провести эксперимент и на 30 дней перейти на мясо. Помимо этого она ела рыбу и яйца. Блогерша заявила, что ее друзья уже пробовали такой режим питания и почувствовали улучшение состояния после временного отказа от веганства.

Однако Freelee заметила несостыковки в ее действиях и заявила, что эксперимент Паркер был не более чем рекламным ходом по продвижению мясной компании Butcherbox. «В описании к видео она указывает, что оно было проспонсировано Butcherbox, но этого недостаточно», — считает блогерша-веганка.

По ее мнению, обе стороны нарушают соглашение о добросовестной рекламе и подвергают опасности других пользователей, которые действительно будут питаться только мясом. Кроме того, она заметила, что в ролике ни разу не было показано, как Паркер ест продукты животного происхождения.

«Посмотрите, ее лак для ногтей на "30 день" диеты выглядит очень похожим на "первый день" диеты. Он такой же яркий, а ноги находятся в том же положении, что и на первой фотографии», — подметила Freelee.

Ранее подписчики Паркер обвинили ее в плохом влиянии на остальных веганов, а срыв многолетней диеты назвали «токсичным». Один из юзеров, в частности, критиковал девушку за крайности в питании и добавил, что становиться полным хищником после жесткой диеты — безумие.

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