Решившую есть только мясо популярную веганку раскритиковали

Блогерша-веганка Элис Паркер решила провести эксперимент и ела мясо на протяжении месяца. Девушка вела дневник о «хищной диете», который опубликовала на своей странице в YouTube-канале.

Однако популярную веганку, на канале которой 727 тысяч подписчиков, раскритиковали.

Паркер в течение 30 дней употребляла только мясо и продукты животного происхождения. Девушка каждый день жарила стейки, а также ела лосось, бекон и яйца, чего не позволяла себе раньше. До этого она пять лет была веганом. Блогерша объяснила своей аудитории, что многие ее друзья-веганы уже перешли на такое питание и отметили улучшение своего состояния. Она написала пост в Instagram, в котором призналась, что ей пришлось наступить на гордость, чтобы решиться на это. По ее словам, после эксперимента стало больше энергии, улучшилось внимание и общее состояние здоровья.

Подписчики, которые следили за Паркер как за веганкой, написали гневные комментарии и обвинили ее в плохом влиянии на остальных веганов. Блогерше начали приводить доводы за веганство. Так, подписчики написали, что коровы испытывают страх перед смертью и знают, когда их будут убивать. Некоторые отметили в комментариях, что фабричное выращивание говядины не только жестоко по отношению к умным животным, но и вредно для окружающей среды. Срыв многолетней диеты назвали «токсичным». Один юзер написал, что девушка бросается в крайности в своем питании и добавил, что становиться полным хищником после жесткой диеты, — безумие.

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