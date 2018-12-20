Биохакер вколол себе ДНК Библии и Корана

Подросток из Франции зашифровал отрывки из Библии и Корана с помощью последовательности нуклеотидов и вколол себе получившуюся ДНК. Как сообщает информационный портал Iflscience, научное сообщество окрестило юношу идиотом.

Адриен Локателли (Adrien Locatelli) из города Гренобль решил провести опасный для жизни эксперимент, потому что хотел знать, «возможно ли вообще такое сделать».

Он зашифровал все имена персонажей-евреев Книги Бытия кроме героев стихов с 2:10 по 2:14 и с 7:1 до 7:5, потому что они показались ему «противоречивыми». Также он закодировал всю 13 главу Корана. Локателли синтезировал макромолекулы в лаборатории и вколол их в ногу.

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«Последние исследования показали, что любую информацию можно зашифровать с помощью ДНК и хранить в таком виде. Я стал первым живым существом, в котором хранится текст. Это очень символично, даже если и не несет никакой пользы», — отметил биохакер. По его словам, пока у него не было никаких побочных эффектов, только нога распухла на несколько дней после укола.

Эксперимент Локателли шокировал пользователей сети, большинство комментаторов сочли его глупым и безответственным. «Дорогие биохакеры и прочие. Пожалуйста, остановитесь. Вы идиоты», — написал у себя в Twitter Айзек Стоунер (Isaac Stoner), глава компании, занимающейся исследованиями сопротивляемости к антибиотикам.

Элла Уоткинс, выпускница Калифорнийского технологического института, прокомментировала произошедшее так: «Такой авангардистский подход и неуважение к научной этике заставляет меня бояться, что в конце человечества будет виноват идиот».

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