Стало известно о первых случаях мошенничества во время переписи населения

Эксперт «Лаборатории Касперского», аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев заявил о первых зафиксированных случаях мошенничества во время Всероссийской переписи населения. Его слова приводит РБК.

Он отметил, что были зарегистрированы единичные анонимные жалобы на звонки от возможных мошенников. Пользователи Kaspersky Who Calls рассказали, что злоумышленники якобы проводили сверку перед переписью населения, под предлогом чего пытались узнать у жертв персональные данные.

В свою очередь руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко заявил, что массовый интерес мошенников к теме переписи населения замечен не был. Однако он не исключил, что злоумышленники могут воспользоваться «относительно невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей».

Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября. О ее начале объявил руководитель Росстата Павел Малков. Впервые перепись пройдет в цифровом формате. За первые несколько часов россияне заполнили 1,1 миллиона анкет на портале Госуслуг.