Российский аналитик назвал способы защиты от мошенников при переписи населения

В России 15 октября началась перепись населения. В связи с этим руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов назвал способы защититься от мошенников, которые могут завладеть персональными данными россиян. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что распознать мошенников можно, если внимательно изучить адреса сайтов, содержимое и оформление.

«Адрес официального сайта госуслуг — www.gosuslugi.ru. Если в адресной строке есть дополнительные символы, слова или что-то еще, то стоит его закрыть и зайти на официальный», — объяснил Ульянов.

Он подчеркнул, что кибермошенники часто используют похожие логотипы, чтобы запутать потенциальных жертв. Эксперт отметил, что поддельные сайты создаются злоумышленниками для сбора личных данных, которые могут использоваться для выманивания денег.

В пятницу, 15 октября, Росстат дал старт всероссийской переписи населения. Об этом объявил его руководитель Павел Малков. Перепись впервые пройдет в цифровом формате.