Стало известно количество заполнивших анкеты в первые часы переписи россиян

За первые часы Всероссийской переписи населения анкеты заполнили 1,1 миллиона граждан. Такое количество назвал замглавы Росстата Павел Смелов, его слова приводит «Российская газета».

Он отметил, что в первый день переписчики проходят обучение и занимаются оформлением документов. По этой причине все эти анкеты заполнили сами граждане через портал Госуслуг.

«Онлайн-анкета очень удобная, среднее время ее заполнения — 20 минут», — сказал Смелов.

Переписчики, которых в стране будет 268 тысяч, будут собирать информацию о тех, кто не сможет или не захочет заполнить анкету онлайн.

По словам замглавы Росстата, обработка данных займет чуть больше года, что является рекордно коротким сроком.

В пятницу, 15 октября, Росстат дал старт всероссийской переписи населения в пятницу, 15 октября. Об этом объявил руководитель Росстата Павел Малков. Перепись впервые пройдет в цифровом формате.