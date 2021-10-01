Россиян ознакомили с вступающими в силу с 1 октября изменениями в законах

В России с 1 октября повысят оклады силовикам, изменят правила ТО и ряд законов

С 1 октября россиян ждет ряд нововведений, среди которых окончание периода льготного избавления автовладельцев от техосмотра, повышение окладов силовикам, единовременные выплаты пенсионерам в ряде регионов, ужесточение контроля за денежными переводами из-за границы и другие. Подробно ознакомиться с ними можно в материале «Ленты.ру».

Начался осенний призыв в армию

С 1 октября начнут свою работу призывные комиссии во всех регионах России, кроме тех мест, где призыв проходит раз в год. На военную службу планируется призвать свыше 127 тысяч человек. Это немного меньше, чем в 2020 году — тогда в армию отправились 128 тысяч россиян.

Силовикам повысят оклады

С 1 октября в 1,037 раза повышаются оклады по должностям и званиям у российских военных — как у призывников, так и у контрактников. Также поднимут выплаты сотрудникам Росгвардии, МВД, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни.

Для части автомобилистов изменятся правила техосмотра

В России завершился период продления диагностических карт техосмотра автомобилей, действительных по любую дату с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Согласно постановлению правительства, действие документов, подпадающих под эти условия, автоматически продлялось на полгода, но не менее чем до 1 октября 2021 года.

Это означает, что, если, например, срок диагностической карты истекает 30 сентября 2021 года, к нему можно прибавить еще полгода — она будет актуальна до 30 марта 2022 года.

В ряде регионов пенсионеров ждут выплаты

К 1 октября пенсионерам в ряде регионов страны перечислят дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека.

Так, в Ненецком автономном округе разово направят по 10 тысяч рублей пенсионерам, чей трудовой стаж в регионе превышает 15 лет. В Рязанской области ежегодную выплату в 500 рублей получат жители старше 90 лет, а в Челябинской области по 700 рублей заплатят всем пенсионерам.

Вводятся новые правила выплаты детских пособий

С 1 октября для получения детских пособий необходимо обзавестись картой «Мир». Теперь ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом, начисляются исключительно с помощью этой национальной платежной системы.

За денежными переводами россиянам из-за границы начнут строже следить

Денежные переводы в адрес российских граждан и компаний из некоторых стран с 1 октября попадают под контроль Росфинмониторинга вне зависимости от суммы перечисления. Список таких государств и территорий, сформированный ведомством по согласованию с Центробанком, будет находиться в ограниченном доступе.

Россиянам усложнят получение кредитов

С 1 октября Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Это касается ссуд с высокой полной стоимостью и займов россиянам с высокой долговой нагрузкой.

В Банке России приняли такое решение на фоне ускоренного роста задолженности в сегменте подобных займов. Отмечается, что данные меры должны снизить для банков рентабельность такого рода кредитования.

Пройдет новая всероссийская перепись населения

В августе стало известно, что всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. На труднодоступных территориях России она продлится до 20 декабря. Переписчики должны были начать работу еще в 2020 году, но этим планам помешала пандемия коронавируса.

Газ к дому начнут подводить бесплатно

Новые правила подключения к газораспределительным сетям, вступающие в силу в октябре, позволят заявителям, использующим газ для некоммерческих нужд, воспользоваться этим правом. При этом к населенному пункту уже должна быть подведена газовая труба и налажена соответствующая инфраструктура.