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Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Всероссийская перепись населения в 2021 году пройдет с 15 октября по 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные Росстата, который опубликовал ТАСС.

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Отмечается, что на труднодоступных территориях России перепись продлится до 20 декабря.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, а затем — на сентябрь. В мае стало известно, что она состоится в период с 1 по 31 октября. Позднее стало известно о переносе сроков. По данным Федеральной службы государственной статистики, перепись должна была пройти с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и министерствам проработать вопрос о переносе сроков проведения всероссийской переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет в новом многоканальном формате — жители России смогут сообщить о себе самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, останется традиционный формат, в котором примут участие около 320 тысяч переписчиков.

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