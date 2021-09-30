Генштаб озвучил план на осенний призыв в 2021 году

Генштаб России: осенний призыв на срочную военную службу коснется более 127 тысяч человек

Осенью текущего года на военную службу в России будут призваны свыше 127 тысяч человек. Такой план озвучил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что порядок проведения мероприятия в 2021 году не будет отличаться от прошлогоднего. Так, призывные комиссии начнут работу 1 октября во всех российских регионах, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Кроме того, есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года, подчеркнул Бурдинский.

Начальник Генштаба отметил, что основные усилия при организации призыва будут сосредоточены на недопущении распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний в войсках. Так, в военные комиссариаты было доставлено около пяти миллионов медицинских масок и свыше 200 тысяч тест-систем.

В свою очередь заместитель начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Виталий Черкашин заявил, что в Вооруженных силах повышены требования к здоровью граждан, которых призывают на военную службу.

В 2020 году осенний призыв на срочную военную службу коснулся 128 тысяч человек. Он проходил в период с 1 октября по 31 декабря.