На Украине отчитались о резком сокращении призывников

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчитались о резком сокращении числа призывников. Об этом сообщает «Страна.ua».

В ходе весеннего призыва, который начнется с 1 апреля, численность призывников сократят с 9 тысяч человек до 6,5 тысяч.

Согласно сообщению, кроме призыва 6,5 тысяч человек в ВСУ, срочную военную службу в рядах Государственной специальной службы транспорта пройдут 600 человек, в Национальной гвардии — 4 646, в Государственной пограничной службе — 2,5 тысячи человек.

«Показатели нынешнего призыва в Вооруженные силы уменьшены до 6 500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности», — пояснили в ведомстве.

В ряды ВСУ призывают все меньшее количество срочников, в то же время другие военные формирования, наоборот, наращивают численность личного состава. Отмечается, что призыв будет происходить с соблюдением карантинных требований, срочников будут отправлять на обсервацию.

Накануне Верховная Рада приняла законопроект о создании территориальных центров комплектования на базе военкоматов. Он позволит в течение суток призывать на службу резервистов в случае возобновления боевых действий без объявления мобилизации.

Ранее журналисты издания «Страна.ua» провели расследование, согласно которому в украинских военкоматах увеличились взятки за уклонение от военной службы. В среднем ее размер по сравнению с 2018 годом вырос на тысячу долларов.

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.