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Росстат раскрыл показатели смертности в первом полугодии 2021 года

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России в первом полугодии 2021 года смертность выросла на 16,2 процента. Такие показатели раскрыл Росстат, пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

Данные сопоставлялись с аналогичным периодом 2020 года. В сравнении с 2019 годом, показатель смертности вырос на 19,7 процента.

По данным Росстата, общее количество умерших людей за первое полугодие 2021 года составило 1,1 миллиона человек, что более чем на 180 тысяч превышает показатель двухлетней давности.

В отдельных регионах рост смертности превысил 40 процентов. По данным федерального органа, в Ингушетии этот показатель достиг 44,1 процента. В Москве рост смертности увеличился на 34,9 процента.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о росте смертности из-за подъема заболеваемости COVID-19. По ее словам, в июне смертность в России возросла на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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