Минздрав назвал сроки поставок «Спутника Лайт» в регионы

Поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в регионы России будут организованы в течение ближайшей недели, такие сроки назвали в Министерстве здравоохранения. При этом двухкомпонентного препарата «Спутник V» в субъектах страны достаточно, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в России увеличилось число желающих привиться от коронавируса, соответственно, вырос и спрос на вакцины, в том числе и для повторной прививки. «На данный момент в субъектах РФ имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю», — подытожили в пресс-службе Минздрава.

Ранее сообщалось, что препарат «Спутник Лайт» заканчивается в нескольких регионах страны. Дефицит наблюдается в Воронежской области, Кургане, Вологодской области, Красноярском крае и Санкт-Петербурге. Там отмечен высокий спрос на однокомпонентную вакцину.