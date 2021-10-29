В еще одном российском регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Дефицит препарата «Спутник Лайт» зафиксирован еще в одном российском регионе — запасы вакцины закончились в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.
Там уточнили, что в регионе есть другие вакцины: 84 726 доз «Гам-КОВИД-Вака», 9585 доз «ЭпиВакКороны» и 1468 доз «КовиВака».
Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» закончилась в нескольких российских регионах.
28 октября власти Санкт-Петербурга заявили, что склады с вакцинами остаются пустыми, и «возобновить запасы в ближайшие дни невозможно». Позже они опровергли эту информацию.
Кроме того, был отмечен дефицит вакцины в Кургане. Прививку «Спутником Лайт» также не могут сделать жители Вологодской области — запасы вакцины заканчиваются из-за высокого спроса. А издание «Федерал пресс» пишет, что в Красноярском крае препарат также заканчивается в связи с ростом вакцинации жителей региона.