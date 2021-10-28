Власти Петербурга опровергли отсутствие «Спутника Лайт» в городе

В комздраве Петербурга заявили, что вакцины «Спутник Лайт» в городе хватит на три дня

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга опровергли информацию о том, что в городе закончилась вакцина «Спутник Лайт». Там заявили, что препаратов хватит еще на три дня, передает Telegram-канал «Коммерсантъ».

«По состоянию на полдень 28 октября в городских поликлиниках остается 35 тысяч доз вакцины. Однако пусты склады, и возобновить запасы в ближайшие дни невозможно», — говорится в публикации.

Из заявления властей следует, что поставки вакцины зависят от министерства здравоохранения. На данный момент информации о ближайшем завозе «Спутника Лайт» в Петербург нет.

Ранее 28 октября сообщалось, что препарат полностью закончился на складах и в пунктах вакцинации города. Петербуржцев пригласили на вакцинацию «Спутником V», запасов которого больше.