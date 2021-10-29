Еще в одном российском регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Власти Кургана заявили, что в городе закончились запасы вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

В Кургане закончились запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова, передает ТАСС.

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Там отметили, что дефицит вакцины наблюдается только в Кургане —в других муниципалитетах региона вакцинироваться «Спутником Лайт» можно.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что ведомство уже подало заявку на поставку еще 20 тысяч доз препарата в Курган. В депздраве объяснили, что запасы вакцины закончились из-за повышенного спроса на нее.