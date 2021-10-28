Власти Севастополя привлекут казаков к работе на блокпостах в нерабочие дни

Власти Севастополя: казаки и дружинники будут дежурить на блокпостах в нерабочие дни

В Севастополе к дежурствам на блокпостах в нерабочие дни привлекут казаков, дружинников и сотрудников МВД. Всего на этой работе будут задействованы около 200 человек, заявил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, передает ТАСС.

Он отметил, что севастопольские власти решили увеличить число блокпостов на въезде в город для проверки QR-кодов у приезжих во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

По словам Краснокутского, такое решение приняли из-за ситуации с COVID-19 и обращений севастопольцев. Дополнительные пункты контроля появятся на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч), в селе Андреевка и в селе Вишневое.

В Крыму для пожилых граждан с хроническими заболеваниями старше 60 лет без прививки от COVID-19 введут самоизоляцию с 30 октября. Пожилые крымчане не должны покидать жилье, исключение составляет выход из дома ради вакцинации от коронавирусной инфекции, покупка продуктов и вынос мусора.