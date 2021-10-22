В российском регионе ввели обязательную самоизоляцию для пожилых

В Свердловской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых граждан без прививки

В Свердловской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых невакцинированных граждан. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил замгубернатора региона Павел Креков. Его слова приводит РИА Новости.

Такие ограничительные меры коснутся граждан старше 65 лет, исключение составят вакцинированные и переболевшие люди. Также, по словам Крекова, в регионе решили раньше ввести QR-коды для посещения общественных мест. Ранее объявлялось, что их введут с 8 ноября, однако они начнут действовать уже с 30 октября.

QR-коды понадобятся для посещения театров, кинотеатров, выставок, салонов красоты, фитнес-центров и других объектов. Также их рекомендовано ввести в торговых центрах и ресторанах.

Нерабочими днями в Свердловской области объявлен период с 30 октября по 7 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.

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