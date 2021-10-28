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В Крыму ввели самоизоляцию для граждан старше 60 лет

Власти Крыма с 30 октября введут самоизоляцию для граждан старше 60 лет
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму для пожилых граждан с хроническими заболеваниями старше 60 лет без прививки от COVID-19 введут самоизоляцию с 30 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ региональных властей.

Согласно документу самоизоляция будет действовать до особого распоряжения. Пожилые крымчане не должны покидать жилье, исключение составляет выход из дома ради вакцинации от коронавирусной инфекции, покупка продуктов, вынос мусора.

Также принято решение о переводе на удаленку пожилых граждан и приостановка льготного проезда для них. Ограничительные меры не распространяются на жителей вакцинированных от COVID-19 или имеющих QR-код.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 30 октября введут обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса.

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