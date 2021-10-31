Россиянам рассказали об обновленных рекомендациях по вакцине «Спутник Лайт»

Россиянам рассказали об обновленных рекомендациях по использованию однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, 30 октября были утверждены новые методические рекомендации касательно вакцины, передает ТАСС.

Два издания с рекомендациями по новой вакцине вышли в субботу, 30 октября. Министр пояснил, что в первой версии есть полное описание патогенеза, а также тактики ведения, тогда как во второй — алгоритмы и схемы применения.

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Только для повторной вакцинации

Также Мурашко рекомендовал россиянам использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Он пояснил, что в новых рекомендациях указано: «"Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации». Министр связал изменения с распространением «дельта»-штамма. При этом для первой прививки он по-прежнему рекомендовал использовать зарегистрированные в России вакцины, включая «Спутник V».

Президент России Владимир Путин также заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать для улучшения эффективности остальных подобных препаратов. Россия активно предлагает и остальным странам использовать этот препарат, подчеркнул президент.

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Путин напомнил, что Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей новый препарат против COVID-19 «Спутник V». На данный момент известно, что российскую вакцину одобрили в 70 государствах «с общим населением свыше четырех миллиардов человек». Российский лидер заключил, что вакцина безопасна и эффективна при борьбе с инфекцией.

Болеют ли привитые?

У привитых от коронавируса граждан существует вероятность заболеть. Такое мнение высказал ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что те, кто сделал прививку, заражаются, потому что при «дельта»-варианте клетки памяти не успевают сработать вовремя.

«Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител Александр Гинцбург Директор Центра имени Гамалеи

Также Гинцбург добавил, что титр антител у людей начинает падать в среднем через 6-8 месяцев, при этом клетки памяти сохраняются. Они начинают вырабатывать антитела лишь на 2-4 день после заражения, в это время вирус распространяется из одной клетки в другую, накапливаясь в очень больших количествах. При этом днем ранее Гинцбург раскрыл комплекс мер, который может защитить от коронавируса на 100 процентов. По его словам, это иммунизация «Спутником V» и ревакцинация назальной вакциной. Эта схема способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе, отметил специалист.

Он пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.

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Вакцинация несовершеннолетних

Мнения экспертов насчет вакцинации несовершеннолетних от коронавируса в России до сих пор расходятся. 30 октября в Министерстве здравоохранения поспорили из-за необходимости ускорения начала вакцинации несовершеннолетних от COVID-19. Как писало URA.RU со ссылкой на источник, близкий к ведомству, разделение мнений экспертов произошло на фоне запрета Минздрава ставить детям с нетипичным видом ОРВИ, по симптомам схожего с COVID-19, диагноз «коронавирус».

Одни врачи настаивают, чтобы власти начали прививать подростков старше 12 лет уже с начала 2022 года. Они объясняют необходимость тем, что «в некоторых регионах есть переполненные больницы, где дети лежат уже в коридорах». Им возражают другие специалисты, по мнению которых детская вакцина от коронавируса до конца не исследована. В связи с этим говорить о запуске прививочной кампании пока рано, заявили специалисты.

При этом в июне более половины опрошенных родители оказались не готовы прививать детей от COVID. Согласно исследованию SuperJob, только 8 процентов опрошенных однозначно планируют вакцинировать своих детей, еще 23 процента склонялись к подобному решению. Среди причин против того, чтобы отвести ребенка на прививку, родители назвали недостаточную изученность вакцины, высказавшиеся «за» считают необходимым защитить несовершеннолетних, которые активно контактируют со сверстниками и преподавателями.

Ситуация с коронавирусом в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число людей, приходящих на вакцинацию от коронавируса, за последние полторы недели выросло в четыре раза. По словам министра, это хорошие темпы иммунизации. Он отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить минимизацию рисков для населения.

29 октября сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452) и в Московской области (2556). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (29 случаев). 30 октября стало известно, что в стране впервые с начала пандемии выявили 40 251 случай коронавируса в 85 регионах.

40 251 случай COVID-19 выявили в России за сутки впервые с начала пандемии

Общее число заражений на 30 октября составило 8 472 797. Больше всего новых случаев выявили в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578) и в Московской области (2680). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18), Ненецком автономном округе (20) и в Магаданской области (35). За сутки скончались 1160 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 237 380. По данным оперштаба, выздоровели 28 909 человек (7 331 424 с начала пандемии).