Мурашко заявил о росте темпов вакцинации от коронавируса в четыре раза

Число людей, приходящих на вакцинацию от коронавируса, за последние полторы недели выросло в четыре раза. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По словам министра, это хорошие темпы иммунизации. Он отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить минимизацию рисков для населения.

«Невежество сегодня в профилактике заболевания. Нужно слушать тех, кто уже находится в реанимации. Они, наверное, прочувствовав все на себе, могут сказать: "Берегите себя, пройдите вакцинацию"», — отметил он.

Ранее Мурашко сообщил, что регионах России, где были введены жесткие ограничительные меры, фиксируется снижение темпов роста заболеваемости COVID-19.