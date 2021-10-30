Росздравнадзор выехал в проблемные регионы для борьбы с COVID-19

Руководство Росздравнадзора выехало в Татарстан и Удмуртию для оказания помощи врачам

Руководство Росздравнадзора выехало в регионы со сложной обстановкой по распространению COVID-19 для оказания помощи в борьбе вирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помощь будет оказана врачам в Республиках Татарстан и Удмуртия, а также во Владимирской и Белгородской областях.

Ранее в октябре президент Президент России Владимир Путин поручил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19, для оказания врачам помощи.