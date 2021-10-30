Коронавирус унес жизни 250 тысяч россиян за девять месяцев

«Ъ»: за девять месяцев скончались более 250 тысяч пациентов с коронавирусом

По итогам девяти месяцев коэффициент смертности в России вырос на 19 процентов относительно такого же периода прошлого года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Коммерсантъ».

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Она сослалась на данные Росстата, который связал прирост с пандемией коронавируса — только в сентябре от идентифицированного вируса скончались 34 тысячи человек. Это более чем в семь раз больше, чем было в прошлом сентябре. При этом, по словам Голиковой, смертность от других заболеваний снизилась на 1,8 процента. Всего же за девять месяцев 2021 года умерли более 250 тысяч пациентов с коронавирусом, отмечает издание.

29 октября во всех 85 регионах России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число заражений достигло 8 432 546. Число смертей от коронавируса за один день вновь показало новый антирекорд — 29 октября в стране умерли 1 163 пациента с COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе министерства здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19, для оказания врачам помощи. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дефицит вакцин от коронавируса в российских регионах. Он заверил, что нехватку препаратов ликвидируют в кратчайшие сроки.

