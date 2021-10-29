Песков прокомментировал обязательную вакцинацию детей от COVID-19

Песков об обязательной вакцинации детей от COVID-19: решение должны принимать специалисты

Решение об обязательной вакцинации детей от коронавируса не является прерогативой Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По мнению представителя Кремля, подобные решения должны принимать соответствующие специалисты, а не правительство страны.

Ранее Песков высказался о дефиците вакцин от COVID-19 в регионах России. Он заверил, что нехватку препаратов ликвидируют в кратчайшие сроки.

Исследования вакцины «Спутник V» для подростков начались 5 июля. Отмечается, что испытания будут длиться год. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» будет доступен всем возрастам.