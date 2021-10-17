В центре Гамалеи раскрыли судьбу испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл судьбу второго этапа испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея в нос. По его словам, они разрешены, но еще не стартовали из-за отсутствия финансирования, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее на сайте Минздрава России появилась информация о том, что центру было выдано разрешение на проведение испытаний назального препарата. Так указывалось, что препарат «Спутник V» будет исследоваться на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге при участии 500 добровольцев старше 18 лет.

«Исследования разрешены, но не стартовали», — пояснил Гинцбург, добавив, что в настоящее время на них пока не выделено финансирование.

Ранее глава центра Гамалеи предположил, какое название может получить детская вакцина от коронавируса, разработанная учреждением. По словам врача, антиковидный препарат для детей может получить название «Спутник М», в котором буква «М» будет означать «для маленьких».

