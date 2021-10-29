Песков высказался о дефиците вакцин от COVID-19 в российских регионах

Песков: дефицит вакцин от COVID-19 в регионах России будет ликвидирован в сжатые сроки

Дефицит вакцин от коронавируса в российских регионах будет ликвидирован в кратчайшие сроки. Так высказался о нехватке препаратов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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Пресс-секретарь президента объяснил, что дефицит вакцин связан с неритмичными темпами вакцинации. Песков хотел бы, чтобы прививочная кампания проходила равномерно — тогда «никаких дефицитов не возникало бы», считает он.

Официальный представитель Кремля добавил, что решение о вакцинации детей от COVID-19 должны принимать квалифицированные специалисты.

О том, что в некоторых российских регионах кончается вакцина «Спутник Лайт», стало известно в четверг, 28 октября. Прививку не могли сделать жители Санкт-Петербурга и Вологодской области. 29 октября появилась информация о закончившихся вакцинах в Кургане.

Власти Санкт-Петербурга опровергли эту информацию, отметив, что в поликлиниках остается 35 тысяч доз вакцины Центра имени Гамалеи. При этом они заявили, что склады с вакцинами остаются пустыми, и «возобновить запасы в ближайшие дни невозможно».