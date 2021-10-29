Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19

Песков: Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с тяжелой ситуацией с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил главе министерства здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19, для оказания врачам помощи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что избыточная смертность в стране связана с коронавирусом. По его словам, помимо самой болезни COVID-19, которая приводит к летальному исходу, она имеет различные последствия, они тоже могут быть смертельными.

Более того, представитель Кремля прокомментировал дефицит вакцин от коронавируса в российских регионах. Он заверил, что нехватку препаратов ликвидируют в кратчайшие сроки.