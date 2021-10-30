Минздрав назвал результаты жестких ограничений из-за COVID-19 в регионах

В регионах России, где были введены жесткие ограничительные меры, фиксируется снижение темпов роста заболеваемости COVID-19. О результатах таких мер сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время поездки по Владимирской области, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился», — отметил глава Минздрава и подчеркнул, что это хороший результат.

Ранее сообщалось, что Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в регионы со сложной обстановкой по распространению COVID-19 для оказания помощи в борьбе вирусом. Помощь окажут врачам во Владимирской и Белгородской областях, а также в Республиках Татарстан и Удмуртия.

За последние сутки в России зафиксировали 40 251 новый случай COVID-19 в 85 регионах, это максимум с начала пандемии. Больше всего новых случаев выявили в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578) и в Московской области (2680).