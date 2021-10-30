Минздрав рассказал о заболевшем COVID-19 на третий день жизни младенце

Федеральный консультативный центр оказывает помощь во Владимирской области в лечении младенца трех дней отроду, который заразился от матери коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, новорожденный тяжело переносит COVID-19. «Ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких», — заявил он.

Мурашко рассказал, что диагноз ведется совместно с центром с момента постановки. Он указал, что в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос о возможности перевода младенца в другое медучреждение.

Министр здравоохранения также призвал беременных привиться от коронавируса. «Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного» — пояснил он.

В сентябре ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что беременные женщины, которые вакцинировались против COVID-19, передают своим детям антитела, борющиеся с вирусом, когда те еще находятся в утробе матери. Исследователи отметили, что вакцины обладают способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка.