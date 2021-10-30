В Минздраве поспорили из-за вакцинации несовершеннолетних от COVID-19

В Министерстве здравоохранения поспорили из-за необходимости ускорения начала вакцинации несовершеннолетних от COVID-19. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Уточняется, что разделение мнений экспертов произошло на фоне запрета Минздрава ставить детям с нетипичным видом ОРВИ, по симптомам схожего с COVID-19, диагноз коронавирус. Таким образом, одни врачи настаивают, чтобы власти начали прививать подростков старше 12 лет уже с начала 2022 года, поскольку «в некоторых регионах есть переполненные больницы, где дети лежат уже в коридорах».

Им возражают другие специалисты, утверждающие, что детская вакцина от коронавируса до конца не исследована. В связи с этим говорить о запуске прививочной кампании пока рано, заявили специалисты.

«Кто победит в этом споре, непонятно. Но в правительстве уже готовят доклад о детской вакцинации от коронавируса президенту Владимиру Путину. Видимо, на выводах этого документа и будет основано решение о старте вакцинации», — рассказал собеседник портала.

Источник издания добавил, что в правительстве пока не пришли к единому мнению о сроках запуска вакцинации среди несовершеннолетних. «Пока звучит 1 января следующего года как официальный старт прививочной кампании. Но эту дату могут перенести», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что более половины (69 процентов) российских родителей оказались не готовы вакцинировать своего ребенка против коронавируса. Согласно исследованию SuperJob, только восемь процентов опрошенных однозначно планируют привить своих детей. Еще 23 процента только склоняются к подобному решению.