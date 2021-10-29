Собянин заявил о росте детской смертности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе выросли показатели смертности детей с коронавирусом. Его слова 29 октября приводит «Интерфакс».
Он отметил, что очень тяжело болеют COVID-19 дети, страдающие хроническими заболеваниями. «Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — заявил градоначальник.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что ежедневно в городе заражаются коронавирусом около тысячи детей. По ее словам, 20-30 из них попадают в больницы, а с начала пандемии переболели COVID-19
около 200 тысяч.
В столице с 28 октября начались нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября включительно. В этот период в Москве закрыто большинство общественных мест, общепиту разрешено работать только на доставку и навынос. Эти меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.