Врач объяснил рекордную смертность от коронавируса

Рекордная смертность от коронавируса объясняется резким ростом заболеваемости, а также особенностями «дельта»-штамма, при котором осложнения развиваются намного быстрее, чем при других вариантах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Медик добавил, что нерабочие дни должны прервать цепочку распространения болезни, в результате чего смертность пойдет на спад.

В России за минувшие сутки выявили 1163 смерти пациентов с COVID-19 — это новый рекорд с начала пандемии.

«У нас значительно увеличилась обращаемость, намного больше пациентов в сутки поступает в медучреждения, так что и рост смертности вполне закономерен, — отметил Кондрахин. — Кроме того, негативным фактором является появление нового штамма коронавируса, при котором течение болезни значительно ускоряется, быстрее появляются осложнения, все серьезные проблемы наступают в короткий временной промежуток 7-8 дней. Так что рост смертности был ожидаем чисто математически».

По словам врача, несмотря на рост заболеваемости, занятость коек в больницах пока не является критичной, и у медиков хватает сил и возможностей оказывать полную помощь всем поступающим.

«У нас до сих пор сохраняются больницы, принимающие пациентов в плановом режиме, это очень хорошо и говорит еще и о том, что коек пока достаточно. Локдаун, в том числе, должен прервать цепочку распространения болезни и не допустить перегруза системы здравоохранения», — заключил Кондрахин.

В Москве за прошедшие 24 часа скончались 93 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 76, а в Московской области — 42. За весь период пандемии в стране зафиксировано 236 220 летальных исходов.